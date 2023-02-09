Збірна Україна успішно подолала плей-офф за Світову групу I, впевнено перегравши Лівію з рахунком 3:0. Волею жереба "синьо-жовтим" дісталася посіяна під п'ятим номером збірна Колумбії.
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Протистояння Україна – Колумбія відбудеться у вересні
Суперник українців розпочинав 2023 рік у кваліфікації фінальної частини Кубка Девіса. Там колумбійці зазнали поразки від Великої Британії з рахунком 1:3.
За результатом жеребкування, матчеве протистояння Україна – Колумбія відбудеться на полі України. Також господарі майданчика обиратимуть покриття. До речі, це вже четвертий поспіль домашній поєдинок "синьо-жовтих".
Заплановані дати матчів: 15-16 або 16-17 вересня 2023 року. Остаточна дата теж визначиться приймаючою стороною. Переможець матчевої зустрічі у сезоні Кубка Девіса 2024 року гратиме у кваліфікації за вихід у фінал Кубка Девіса.
Серед ймовірних суперників збірної України могли бути: Німеччина, Казахстан, Бельгія, Аргентина, Угорщина, Японія, Австрія, Словаччина, Норвегія, Румунія та Бразилія.