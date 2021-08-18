Збірна України розпочне підготовку до відбору на ЧС-2022 без головного нападника

Збірна України з футболу вже незабаром готуватиметься до матчів відбору на чемпіонат світу-2022. Старт зборів пропустять Роман Яремчук та Тарас Качараба.

Без Яремчука

Фанати вже незабаром зможуть побачити перші матчі збірної України під керівництвом Олександра Петракова. Тренерський штаб команди не зможе розраховувати відразу на двох футболістів – Романа Яремчука та Тараса Качарабу.

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Обидва українці пропустять старт зборів. Причина – гравці зіграють в офіційних матчах за Славію та Бенфіку.

Зараз у стадії вирішення питання, чи приєднаються Яремчук і Качараба до "синьо-жовтих" на наступний день у Києві або відправляться самостійно безпосередньо у Казахстан.

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