Збірна України розпочне підготовку до відбору на ЧС-2022 без головного нападника
18 серпня 2021 , 21:45Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Збірна України з футболу вже незабаром готуватиметься до матчів відбору на чемпіонат світу-2022. Старт зборів пропустять Роман Яремчук та Тарас Качараба.
Без Яремчука
Фанати вже незабаром зможуть побачити перші матчі збірної України під керівництвом Олександра Петракова. Тренерський штаб команди не зможе розраховувати відразу на двох футболістів – Романа Яремчука та Тараса Качарабу.
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Обидва українці пропустять старт зборів. Причина – гравці зіграють в офіційних матчах за Славію та Бенфіку.
Зараз у стадії вирішення питання, чи приєднаються Яремчук і Качараба до "синьо-жовтих" на наступний день у Києві або відправляться самостійно безпосередньо у Казахстан.
Перший день Петракова у збірній України: головне
- Українська збірна 18 серпня отримала нового тренера. Олександра Петраков буде виконувати обов'язки головного тренера. Саме під його керівництвом команда готуватиметься до двох відбіркових матчів на чемпіонат світу-2022 – 1 вересня проти Казахстану та 4 вересня проти чинних чемпіонів світу французів.
- Відзначимо, що призначення підтримав Сергій Ребров, який був головним претендентом на крісло у збірній.
- Петраков найближчими днями визначиться із тренерським штабом та вже вніс кадрові зміни у склад. Із резервного списку в основний перейшов Євген Макаренко. Також були довикликані Тарас Качараба та Данило Сікан. Натомість у резервний список потрапив Сергій Булеца.