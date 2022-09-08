Збірна України програла Хорватії на Євробаскет-2022, але зберегла за собою друге місце

Збірна України з баскетболу зіграла заключний матч групового етапу чемпіонату Європи. Команда поступилася збірній Хорватії.

Збірна України ще після другого матчу в групі гарантувала собі вихід в плей-офф турніру. Адже з шести команд, в наступний раунд виходять чотири кращі. Далі наша команда обіграла Італію, завдяки чому вийшла в лідери групи. Але поступилася Греції в боротьбі за лідерство.

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Тож у матчі проти Хорватії визначалося, з якого місця збірна України вийде з групи. Варіанти були як з другого, так і третього та четвертого.

Щоб вийти другого місця, нашій команді треба було перемагати. Також команду влаштовувала і поразка з різницею до семи очок. Якби наша команда програла з різницею від восьми до 16 очок, то опускалася на третє місце. Поразка з різницею в 17 очок та більше відкидала команду одразу на четверте місце.

Матч проти збірної Хорватії 8 вересня видався доволі бойовим. Це показує і рахунок на табло. Перша та третя чверті закінчилися за рівного рахунку. При цьому що в другій чверті хорватам двічі вдавався ривок в +9 (другий раз завдяки трьом поспіль дальнім кидкам).

Ще один ривок хорвати зробили в четвертій чверті – цього разу на +11. Його відіграти українці не встигли. Але зуміли скоротити відставання до п'яти очок, що і допомогло команді втриматися на другому місці в турнірній таблиці.

Хорватія – Україна 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

В 1/8 фіналу Україна зіграє з командою, яка займе третє місце в групі D. Хто це буде – визначиться після завершення ігрового дня. Гра відбудеться у Берліні 11 вересня.