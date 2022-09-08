Сборная Украины еще после второго матча в группе гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Ведь из шести команд, в следующий раунд выходят четыре лучших. Дальше наша команда обыграла Италию, благодаря чему вышла в лидеры группы. Но уступила Греции в борьбе за лидерство.

Вот так Трансляцию матча Украина – Италия приостановили из-за нецензурной лексики наставника "сине-желтых"

Так что в матче против Хорватии определялось, с какого места сборная Украины выйдет из группы. Варианты были как со второго, так и с третьего или четвертого.

Чтобы выйти на второе место, нашей команде нужно было побеждать. Также команду устраивало и поражение с разницей в семь очков. Если бы наша команда проиграла с разницей от восьми до 16 очков, опускалась на третье место. Поражение с разницей в 17 и более очков отбрасывало команду сразу на четвертое место.

Матч против сборной Хорватии 8 сентября оказался достаточно боевым. Это указывает и счет на табло. Первая и третья четверти закончились при равном счете. При этом во второй четверти хорватам дважды удавался рывок в +9 (второй раз благодаря трем подряд дальним броскам).

Еще один рывок хорваты совершили в четвертой четверти – на этот раз на +11. Его отыграть украинцы не успели. Но сумели сократить отставание до пяти очков, что и помогло команде удержаться на втором месте в турнирной таблице.

Хорватия – Украина 90:85 (21:21, 24:21, 22:25, 23:18)

В 1/8 финала Украина сыграет с командой, которая займет третье место в группе D. Кто это будет – определится по завершении игрового дня. Игра состоится в Берлине 11 сентября.