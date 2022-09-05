Емоційна промова головного тренера

Українці стартували на чемпіонаті Європи з двох перемог – над Великобританією (90:61) та Естонією (74:73). У складі української команди виступають два гравці з НБА – Святослав Михайлюк та Олексій Лень. Збірна України очолює групу C після двох турів, пише 24 канал.

До слова Збірна України вийшла в плей-офф Євробаскет-2022

Xsport призупинив трансляцію матчу збірної України проти Італії під час тайм-ауту через нецензурну лексику головного тренера "синьо-жовтих" Айнарса Багатскіса.

Після тайм-ауту трансляція продовжилась.

На той момент українська команда програвала 22:28. Відео можете переглянути за посиланням.

"Синьо-жовті" гарантували собі місце в першій четвірці вже після цих перших двох матчів – Естонія та Велика Британія вже не зможуть обійти нашу команду в турнірній таблиці.

До речі. На нашу команду очікує не менш важкий матч проти одного з фаворитів турніру – проти Греції 6 вересня. 8 вересня наші баскетболісти зіграють проти збірної Хорватії.