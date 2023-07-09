Україна – Молдова 5:2

Збірна України з пляжного футболу вдало виступила у європейській кваліфікації до чемпіонату світу-2024. Наша команда впевнено виграла групу, пише 24 канал.

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Наша команда виграла всі три зустрічі проти Іспанії, Польщі та Литви. Це дозволило вийти у чвертьфінал єврокваліфікації, переможці якої виходять чемпіонат світу.

Суперником України на фінальній стадії стала Молдова. Гра видалась непростою попри відносно впевнений рахунок. Молдавани швидко зрівняли рахунок після голу Зборовського і не програли у першій третині гри.

Другий період також завершився внічию (2:2). А вже в останньому періоді підопічні Миколи Костенка та Олександра Корнійчука дотисли Молдову, забивши тричі.

Як підсумок, "синьо-жовті" здолали сусідів з рахунком 5:2 та вчетверте вийшли на ЧС-2024. Останній раз наша команда була присутня на Мундіалі у 2013-му.

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Сам чемпіонат світу пройде з 15 по 25 лютого 2024 року в Дубаї (ОАЕ). Участь у змаганні візьмуть 16 збірних, які будуть розбиті на 4 групи по чотири команди. Учасниками ЧС-2024 стануть: