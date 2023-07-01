У польському Кракові підходять до завершення треті в історії Європейські ігри. Збірна України має у своєму складі аж 263 спортсменів і вже здобула чимало нагород.

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Тепер же нашій команді підкорилась перша медаль у пляжному футболі. Чоловіча збірна не мала суттєвого успіху, не вийшовши з групи у півфінал.

А ось жіноча команда змогла показати клас. У групі наші дівчата програли іспанкам, але залишили позаду Італію і вийшли у півфінал. Там Україна розібралась із Португалією (3:1).

Це вивело нашу команду у фінал на вже знайому Іспанію. Суперник володів ініціативою, але зрештою Україна змогла витиснути нічию 2:2. Доля золота вирішувалась у серії пенальті, де піренейці були влучніше.

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Таким чином Україна здобуває срібло з пляжного футболу. Загалом на Європейських іграх наша країна здобула 39 нагород різного гатунку та йде третьою у медальному заліку.