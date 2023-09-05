"Не дуже радий тебе бачити": Мудрик зробив гучну заяву на адресу партнера по збірній України

Вінгер Челсі вирішив підколоти Анатолія Трубіна на честь першої за три місяці зустрічі. Колишні зірки Шахтаря дружать між собою ще з академії донецького клубу.

Збірна України з футболу зібралась вперше за три місяці. Команда Сергія Реброва у польському Вроцлаві готується до матчі відбору на Євро-2024.

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Перед матчем проти Англії у стані "синьо-жовтих" панує позитивна атмосфера. Зірковий нападник Челсі Михайло Мудрик опублікував в інстаграм дотепну сторіз, в якій покепкував із воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна.

Не дуже радий тебе знову бачити, але що поробиш,

– написав жартівливо Мудрик.



Михайло Мудрик та Анатолій Трубін / instagram.com/mmudryk10

Нагадаємо, що Михайло та Анатолій давно ще дружать, оскільки є вихованцями Шахтаря та разом грали за молодіжну збірну України. Втім від зими цього року футболісти виступають за різні клуби. Мудрик у січні перейшов у Челсі, а Трубін – цього літа у Бенфіку.

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Відзначимо, що на збірну України очікує важкий вересень. У матчах кваліфікації Євро-2024 підопічні Сергія Реброва гратимуть проти фіналістів останнього чемпіонату Європи – Англії (9 вересня) та Італії (12 вересня).