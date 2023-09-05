До вересневих поєдинків команда "трьох левів" підходить у дещо знекровленому вигляді. Із обойми Гарета Саутгейта випали одразу двоє провідних футболістів.

Читайте також Ярмоленко оговтався від травми: лідер "синьо-жовтих" прибув в табір збірної України

Один із них ледь не пропив талант

Проти України та Шотландії вже точно не зіграють Джек Гріліш та Трент Александер-Арнольд. Обоє зазнали пошкоджень.

У Гріліша проблеми зі стегном. Через яку він вже пропустив попередню гру МанСіті проти Фулхема. Однак і без нього "містяни" впорались із суперником – перемог команди Пепа Гвардіоли 5:1.

Щодо Александера-Арнольда, то правий захисник Ліверпуля отримав травму в останній домашній грі "мерсисайдців" проти Астон Вілли, у якому він з'явився зі старту. Щоправда, На 71-й хвилині зустрічі Юрген Клопп змінив Тренда на Джарелла Аморіна Кванса. У цьому поєдинку Ліверпуль без зайвих проблем потішив свою публіку – звитяга 3:0.

У футболіста Ліверпуля пошкодження задньої поверхні стегна. Наразі невідома, яка серйозність цієї травми, але було прийнято рішення пропустити вересневий збір національної команди.

До слова. У цьому сезоні-2023/2024 Гріліш провів за МанСіті 4 матчі, у яких відзначився асистом. Щодо Арнольда, то Тренд у своєму активі має ідентичну статистику, як у Джека.