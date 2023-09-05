Сборная Украины по футболу собралась впервые за три месяца. Команда Сергея Реброва в польском Вроцлаве готовится к матчу отбора на Евро-2024.

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Перед матчем против Англии в состоянии "сине-желтых" царит положительная атмосфера. Звездный нападающий Челси Михаил Мудрик опубликовал в инстаграм остроумную сторозию, в которой подсмеялся над вратарем Бенфикой Анатолием Трубиным.

Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь,

– написал шутливо Мудрик.



Михаил Мудрик и Анатолий Трубин / instagram.com/mmudryk10

Напомним, что Михаил и Анатолий давно еще дружат, поскольку являются воспитанниками Шахтера и вместе играли за молодежную сборную Украины. Впрочем, от зимы этого года футболисты выступают за разные клубы. Мудрик в январе перешел в Челси, а Трубин – этим летом в Бенфику.

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Отметим, что сборную Украины ожидает тяжелый сентябрь. В матчах квалификации Евро-2024 подопечные Сергея Реброва будут играть против финалистов последнего чемпионата Европы – Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).