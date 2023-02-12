Попри тріумф над Литвою: України вдруге поспіль не вийшла у фінальну стадію жіночого Євробаскету
Команда Срджана Радуловича не була надто переконливою в іграх проти лідерів групи. Це не дозволило "синьо-жовтим" стати однією з найкращих других команд кваліфікації.
Завершилась стадія кваліфікації жіночого Євробаскету для збірної України. Команда Срджана Радуловича "приймала" у Ризі збірну Литви у заключній грі, пише 24 канал.
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Для того, щоб розраховувати на прохід в основну стадію, "синьо-жовті" мали перемагати опонента, адже у першій грі поступились йому 62:81.
Залишили Литву за бортом
Свого українці досягли, перегравши Литву всього у шість очок. Наші дівчата поступились у другій та четвертій чвертях, але були куди більш переконливими у першій та третій.
Відеоогляд матчу Україна – Литва:
Це дозволило нашій збірній вийти на друге місце у групі В. Першою ж стала Франція, яка потрапила на Євробаскет напряму, програвши лише в гостях Україні.
За регламентом на Євробаскет в Ізраїлі потрапляють чемпіони груп, а також чотири найкращі команди з тих, що посіли другі місця. При цьому результати ігор з тими, хто посів четверті сходинки не враховувались, адже частина груп складалась всього з трьох команд.
Саме тому дві перемоги України над Фінляндією були відкинуті. У цій віртуальній таблиці вийшла дуже щільна боротьба, адже 9 з 10 команд набрали по шість очок, в тому числі і підопічні Радуловича.
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Без України на Євробаскеті
Втім різниця очок зіграла не на нашу користь, адже у матчах з Францією та Литвою у українок склалась від'ємна різниця. Таким чином наша команда опинилась на восьмій сходинці у цій таблиці і вдруге поспіль не потрапила на жіночий Євробаскет.
Положення віцечемпіонів груп:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|П
|РІЗНИЦЯ
|ОЧКИ
|1
|Угорщина
|2
|2
|+60
|6
|2
|Словаччина
|2
|2
|+51
|6
|3
|Велика Британія
|2
|2
|+23
|6
|4
|Німеччина
|2
|2
|+16
|6
|5
|Ізраїль*
|2
|2
|+9
|6
|6
|Нідерланди
|2
|2
|0
|6
|7
|Польща
|2
|2
|-7
|6
|8
|Україна
|2
|2
|-15
|6
|9
|Хорватія
|2
|2
|-16
|6
|10
|Австрія
|1
|3
|-58
|5
* – Ізраїль пройшов поза конкурсом на правах господаря
Фінальний турнір пройде з 15 по 25 червня 2023 року у Словенії та Ізраїлі. Чинним чемпіоном турніру є Сербія, яка у 2021 році здолала у фіналі Францію (63:54). Учасниками Євробаскету-2023 стали:
- Словенія
- Ізраїль
- Бельгія
- Франція
- Іспанія
- Туреччина
- Сербія
- Чорногорія
- Греція
- Італія
- Чехія
- Латвія
- Угорщина
- Словаччина
- Велика Британія
- Німеччина