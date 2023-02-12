Завершилась стадия квалификации женского Евробаскета для сборной Украины. Команда Срджана Радуловича "принимала" в Риге сборную Литвы в заключительной игре, пишет 24 канал.
По теме Прометей одержал победу над прямым конкурентом в Еврокубке и возглавил группу
Для того чтобы рассчитывать на проход в основную стадию, "сине-желтые" должны были побеждать оппонента, ведь в первой игре уступили ему 62:81.
Оставили Литву за бортом
Своего украинцы добились, переиграв Литву всего в шесть очков. Наши девушки уступили во второй и четвертой четвертях, но были гораздо убедительнее в первой и третьей.
Видеообзор матча Украина – Литва:
Это позволило нашей сборной выйти на второе место в группе В. Первой стала Франция, которая попала на Евробаскет напрямую, проиграв лишь в гостях Украине.
По регламенту на Евробаскет в Израиле попадают чемпионы групп, а также четыре лучшие команды из занявших вторые места. При этом результаты игр с теми, кто занял четвертые строчки, не учитывались, ведь часть групп состояла всего из трех команд.
Именно поэтому две победы Украины над Финляндией были отвергнуты. В этой виртуальной таблице получилась очень плотная борьба, ведь 9 из 10 команд набрали по шесть очков, в том числе и подопечные Радуловича.
Читайте также Стал частью обмена: лидер сборной Украины сменил команду в НБА
Без Украины на Евробаскете
Впрочем, разница очков сыграла не в нашу пользу, ведь в матчах с Францией и Литвой у украинок сложилась отрицательная разница. Таким образом, наша команда оказалась на восьмой строчке в этой таблице и второй раз подряд не попала на женский Евробаскет.
Положение вицечемпионов групп:
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|П
|РАЗНИЦА
|ОЧКИ
|1
|Венгрия
|2
|2
|+60
|6
|2
|Словакия
|2
|2
|+51
|6
|3
|Великобритания
|2
|2
|+23
|6
|4
|Германия
|2
|2
|+16
|6
|5
|Израиль*
|2
|2
|+9
|6
|6
|Нидерланды
|2
|2
|0
|6
|7
|Польша
|2
|2
|-7
|6
|8
|Украина
|2
|2
|-15
|6
|9
|Хорватия
|2
|2
|-16
|6
|10
|Австрия
|1
|3
|-58
|5
* – Израиль прошел вне конкурса на правах хозяина
Финальный турнир пройдет с 15 по 25 июня 2023 г. в Словении и Израиле. Действующим чемпионом турнира является Сербия, которая в 2021 году одолела в финале Францию (63:54). Участниками Евробаскета-2023 стали:
- Словения
- Израиль
- Бельгия
- Франция
- Испания
- Турция
- Сербия
- Черногория
- Греция
- Италия
- Чехия
- Латвия
- Венгрия
- Словакия
- Великобритания
- Германия