Завершилась стадія кваліфікації жіночого Євробаскету для збірної України. Команда Срджана Радуловича "приймала" у Ризі збірну Литви у заключній грі, пише 24 канал.

До теми Прометей здобув перемогу над прямим конкурентом в Єврокубку та очолив групу

Для того, щоб розраховувати на прохід в основну стадію, "синьо-жовті" мали перемагати опонента, адже у першій грі поступились йому 62:81.

Залишили Литву за бортом

Свого українці досягли, перегравши Литву всього у шість очок. Наші дівчата поступились у другій та четвертій чвертях, але були куди більш переконливими у першій та третій.

Відеоогляд матчу Україна – Литва:

Це дозволило нашій збірній вийти на друге місце у групі В. Першою ж стала Франція, яка потрапила на Євробаскет напряму, програвши лише в гостях Україні.

За регламентом на Євробаскет в Ізраїлі потрапляють чемпіони груп, а також чотири найкращі команди з тих, що посіли другі місця. При цьому результати ігор з тими, хто посів четверті сходинки не враховувались, адже частина груп складалась всього з трьох команд.

Саме тому дві перемоги України над Фінляндією були відкинуті. У цій віртуальній таблиці вийшла дуже щільна боротьба, адже 9 з 10 команд набрали по шість очок, в тому числі і підопічні Радуловича.

Читайте також Став частиною обміну: лідер збірної України змінив команду в НБА

Без України на Євробаскеті

Втім різниця очок зіграла не на нашу користь, адже у матчах з Францією та Литвою у українок склалась від'ємна різниця. Таким чином наша команда опинилась на восьмій сходинці у цій таблиці і вдруге поспіль не потрапила на жіночий Євробаскет.

Положення віцечемпіонів груп:

МІСЦЕ КОМАНДА В П РІЗНИЦЯ ОЧКИ 1 Угорщина 2 2 +60 6 2 Словаччина 2 2 +51 6 3 Велика Британія 2 2 +23 6 4 Німеччина 2 2 +16 6 5 Ізраїль* 2 2 +9 6 6 Нідерланди 2 2 0 6 7 Польща 2 2 -7 6 8 Україна 2 2 -15 6 9 Хорватія 2 2 -16 6 10 Австрія 1 3 -58 5

* – Ізраїль пройшов поза конкурсом на правах господаря

Фінальний турнір пройде з 15 по 25 червня 2023 року у Словенії та Ізраїлі. Чинним чемпіоном турніру є Сербія, яка у 2021 році здолала у фіналі Францію (63:54). Учасниками Євробаскету-2023 стали: