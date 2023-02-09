Святослав Михайлюк змінив Східну конференцію на Західну. Український баскетболіст перейшов з Нью-Йорка до Портленда.

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Зміна обстановки

Святослав Михайлюк став частиною обміну між його старим та новим клубами, Нью-Йорк Нікс та Трейл Блейзерс Портленд. Разом з українцем до Портленда перейшли Кем Редіш та Райан Арчідіаконо, також клуб отримав захищений вибір у першому раунді драфту-2023. У зворотньому напрямку відправився Джо Гарт.

Портленд займає 10-е місце у Західній конференції НБА. В той час, як Нью-Йорк займає 7-му сходинку у Східній конференції. За свій попередній клуб Михайлюк виступав від вересня 2022 року. У регулярному чемпіонаті Святослав провів за команду 13 матчів, у яких в середньому проводив на майданчику 3,1 хвилини, набирав 1,6 очка та робив 0,5 підбирання.

Кар'єра Святослава Михайлюка