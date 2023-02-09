Святослав Михайлюк змінив Східну конференцію на Західну. Український баскетболіст перейшов з Нью-Йорка до Портленда.
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Зміна обстановки
Святослав Михайлюк став частиною обміну між його старим та новим клубами, Нью-Йорк Нікс та Трейл Блейзерс Портленд. Разом з українцем до Портленда перейшли Кем Редіш та Райан Арчідіаконо, також клуб отримав захищений вибір у першому раунді драфту-2023. У зворотньому напрямку відправився Джо Гарт.
Портленд займає 10-е місце у Західній конференції НБА. В той час, як Нью-Йорк займає 7-му сходинку у Східній конференції. За свій попередній клуб Михайлюк виступав від вересня 2022 року. У регулярному чемпіонаті Святослав провів за команду 13 матчів, у яких в середньому проводив на майданчику 3,1 хвилини, набирав 1,6 очка та робив 0,5 підбирання.
Кар'єра Святослава Михайлюка
- Свій баскетбольний шлях Святослав розпочав в Україні, а саме у складі Черкаських Мавп. За них провів 24 гри у Суперлізі та 10 поєдинків у Кубку України.
- Для Михайлюка це вже третій обмін у НБА. Портленд стане шостим клубом в кар'єрі українця, та п'ятим за п'ять неповних сезонів у НБА. Раніше він також грав за Торонто Репторс, Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пістонз і Оклагома-Сіті Тандер.
- У 2014-му році дебютував за збірну України з баскетболу. У 2022-му році брав участь у Євробаскеті. Допоміг збірній України вийти у плей-оф, де вона поступилася збірній Польщі. Став найкращим бомбардиром України на турнірі, набираючи 17 очок, 5 підбирань та 2,8 передач за матч. Він також робив 2,2 перехоплення за матч, ставши лідером всього турніру за цим показником.