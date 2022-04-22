Збірна України може зіграти у новій патріотичній формі перед матчем проти Шотландії

Вже 1 травня збірна України почне збиратись у Словенії для початку підготовки до матчу проти Шотландії. Під час тренувального збору "синьо-жовті" проведуть контрольні спаринги.

Нова країна – нова форма

В УАФ розглядають варіант нової форми, у якій футболісти збірної України можуть зіграти у травневих контрольних спарингах. Дизайн нового комплекту форми повинен символізувати стійкість українського народу.

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Також на ній повинне бути єднання нашої нації у боротьбі з країною-агресора, яке ще з 24 лютого приємно вражає увесь світ.

Нагадаємо, що на футболці збірної є гасло "Слава Україні" та карта країни. Таку форму розробляли до Євро-2020, де "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу турніру.

Підготовка збірної до матчу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії розпочнеться 1 травня. Саме у цей день у розташування збірної у Словенії почне прибувати тренерський штаб. Гравці Шахтаря доєднаються наступного дня, а динамівців приїдуть 5 травня.

Поєдинок проти Шотландії відбудеться 1 червня. Якщо українцям вдасться перемогти суперника, то за путівку на Мундіаль "синьо-жовті" змагатимуться з Уельсом.