Новая страна – новая форма
В УАФ рассматривают вариант новой формы, в которой футболисты сборной Украины могут сыграть в майских контрольных спаррингах. Дизайн нового комплекта формы должен символизировать стойкость украинского народа.
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Также на ней должно быть единение нашей нации в борьбе со страной-агрессором, которое еще с 24 февраля приятно поражает весь мир.
Напомним, что на футболке сборной есть лозунг "Слава Украине" и карта страны. Такую форму разрабатывали к Евро-2020, где "сине-желтые" дошли до четвертьфинала турнира.
Подготовка сборной к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии начнется 1 мая. В этот день в расположение сборной в Словении начнет прибывать тренерский штаб. Игроки Шахтера присоединятся на следующий день, а динамовцы приедут 5 мая.