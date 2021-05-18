Матч перенесуть з "Олімпійського"

Товариський матч збірної України проти національної команди Північної Ірландії пройде на "Дніпро-Арені".

До слова Шевченко назвав двох гравців Динамо, які пропустять Євро-2020

Контрольна зустріч відбудеться 3 червня.

Спочатку спаринг мав пройти на НСК "Олімпійський" у Києві. Однак на "Олімпійському" планується зміна газону.

Календар товариських матчів збірної України

  • Україна – Бахрейн (23 травня)
  • Україна – Північна Ірландія (3 червня)
  • Україна – Кіпр (7 червня)