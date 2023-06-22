Треті в історії Європейські ігри проходять цього року в Польщі, пише 24 канал. Організатори не допустили до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Натомість збірна України відправила на турнір аж 263 спортсменів.
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У другий ігровий день нашій команді підкорилось три золоті медалі. Також у змаганнях з карате стартували троє наших спортсменів:
- Катерина Крива (куміте, до 50 кілограмів)
- Анжеліка Терлюга (куміте, до 55 кілограмів)
- Нікіта Філіпов (куміте, до 60 кілограмів)
Невдало виступила лише Катерина, яка програла два поєдинки на старті та не пройшла у півфінал. А ось двом останнім вдалось здобути медалі.
Філіпов подолав на старті Ронена Гетбарга (Ізраїль) та Анджело Крешченцо (Італія), а також розписав нічию із Флоріаном Даніелем Хаасом (Німеччина). Правда, у півфіналі українець поступився греку Хрістосу Стефану Ксеносу і задовольнився бронзою.
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Терлюга бере реванш
А ось Терлюга виправдала звання фаворитки та стала чемпіонкою. Розписавши нічию з Веронікою Брунорі (Італія), одеситки не залишила шансів суперницям з Туреччини (Туба Якан) та Німеччини (Гізем Бугур).
У півфіналі Анжеліка вибила Дженніфер Ворлінг (Люксембург), а у вирішальному поєдинку взяла гору над болгаркою Івет Горановою. Це друга медаль Терлюги на Європейських іграх. У 2019-му вона у фіналі програла як раз Горановій.