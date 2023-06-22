Треті в історії Європейські ігри проходять цього року в Польщі, пише 24 канал. Організатори не допустили до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Натомість збірна України відправила на турнір аж 263 спортсменів.

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У другий ігровий день нашій команді підкорилось три золоті медалі. Також у змаганнях з карате стартували троє наших спортсменів:

Катерина Крива (куміте, до 50 кілограмів)

Анжеліка Терлюга (куміте, до 55 кілограмів)

Нікіта Філіпов (куміте, до 60 кілограмів)

Невдало виступила лише Катерина, яка програла два поєдинки на старті та не пройшла у півфінал. А ось двом останнім вдалось здобути медалі.

Філіпов подолав на старті Ронена Гетбарга (Ізраїль) та Анджело Крешченцо (Італія), а також розписав нічию із Флоріаном Даніелем Хаасом (Німеччина). Правда, у півфіналі українець поступився греку Хрістосу Стефану Ксеносу і задовольнився бронзою.

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Терлюга бере реванш

А ось Терлюга виправдала звання фаворитки та стала чемпіонкою. Розписавши нічию з Веронікою Брунорі (Італія), одеситки не залишила шансів суперницям з Туреччини (Туба Якан) та Німеччини (Гізем Бугур).

У півфіналі Анжеліка вибила Дженніфер Ворлінг (Люксембург), а у вирішальному поєдинку взяла гору над болгаркою Івет Горановою. Це друга медаль Терлюги на Європейських іграх. У 2019-му вона у фіналі програла як раз Горановій.