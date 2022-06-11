Збірна України гарантовано отримає підтримку уболівальників у грі проти Вірменії
Джерело:УАФ
У суботу, 11 червня,збірна України проведе свій перший домашній матч у Лізі націй-2022/2023. "Синьо-жовті" приймуть Вірменію у польському Лодзі.
Без підтримки команда Петракова не залишиться
Поєдинок проти Вірменії складно назвати домашнім. Через війну збірна України вимушено обрала тимчасову домівку для домашніх матчів, якою стала Польща, а точніше Лодзь. Таким було побажання головного тренера "синьо-жовтих".
Варто прочитати Україна з кадровими втратами йде за другою перемогою: анонс матчу Ліги націй проти Вірменії
Підопічні Олександра Петракова вийдуть на футбольне поле стадіону "ЛКС", який вміщує 18 тисяч глядачів. У день матчу вже розкуплено 12 тисяч квитків. Очікується, що близько на 90% трибуни арени будуть заповнені.
У Польщі живе та працює дуже багато українців, тому наша збірна не залишиться без підтримки 12-го номера. Також поляки пообіцяли прийти та підтримали "синьо-жовтих". Щодо фанатів Вірменії, то їх на матчі очікується небагато.
Відзначимо, що ще з першого матчу відборі на ЧС-2022 проти Шотландії наші футболісти жодного разу не залишались без підтримки. На кожному матчі було близько трьох тисяч українських уболівальників.
Головне про матч збірної України у Лізі націй
- Поєдинок відбудеться 11 червня о 16:00 за київським часом.
- Українська команда зіграє у синьому комплекті форми, який так полюбляє Петраков. Вірменія – у білому.
- Цей матч буде першим домашнім для українців та загалом другий у цьогорічному розіграші Ліги націй. У першій грі "синьо-жовті" резервним складом обіграли Ірландію (0:1).
- Вірменія вже провела два матчі. У стартовому мінімально переграла Ірландію (1:0), а вже у другій зустрічі поступилась на виїзді Шотландії – 2:0.
- Україна та Вірменія мають у своєму активі по три очки.
- Нашій збірній точно не допоможуть Тарас Степаненко та Георгій Бущан, які вже покинули розташування команди. Також у заявку не потрапили Едуард Соболь та Олександр Сирота.