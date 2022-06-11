Збірна України гарантовано отримає підтримку уболівальників у грі проти Вірменії

У суботу, 11 червня,збірна України проведе свій перший домашній матч у Лізі націй-2022/2023. "Синьо-жовті" приймуть Вірменію у польському Лодзі.

Без підтримки команда Петракова не залишиться

Поєдинок проти Вірменії складно назвати домашнім. Через війну збірна України вимушено обрала тимчасову домівку для домашніх матчів, якою стала Польща, а точніше Лодзь. Таким було побажання головного тренера "синьо-жовтих".

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Підопічні Олександра Петракова вийдуть на футбольне поле стадіону "ЛКС", який вміщує 18 тисяч глядачів. У день матчу вже розкуплено 12 тисяч квитків. Очікується, що близько на 90% трибуни арени будуть заповнені.

У Польщі живе та працює дуже багато українців, тому наша збірна не залишиться без підтримки 12-го номера. Також поляки пообіцяли прийти та підтримали "синьо-жовтих". Щодо фанатів Вірменії, то їх на матчі очікується небагато.

Відзначимо, що ще з першого матчу відборі на ЧС-2022 проти Шотландії наші футболісти жодного разу не залишались без підтримки. На кожному матчі було близько трьох тисяч українських уболівальників.

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