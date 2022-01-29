Збірна України з гандболу отримала суперників у відборі на чемпіонат світу

Збірна України з гандболу зіграє у плей-офф відбору на чемпіонат світу. Їй треба буде пройти двох суперників, щоб виступити на турнірі.

Збірна України не зуміла отримати пряму путівку на чемпіонат світу. Відтак пробиватиметься наша команда через плей-офф.

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Українці в першому раунді відбірного плей-офф зустрінеться зі збірною Фінляндії. Матчі пройдуть 16-17 березня на майданчику "синьо-жовтих" та 19-20 березня – на майданчику фінів.

Переможець протистояння Україна/Фінляндія вийде до 2-го раунду плей-офф, де зіграє за вихід на чемпіонат світу проти збірної Хорватії. Матчі відбудуться 13-14 квітня та 16-17 квітня.

Переможці дев'яти пар другого раунду відбірного плей-офф вийдуть на чемпіонат світу.

Також учасниками ЧС-2023 стануть ще шість європейських збірних – господарі майбутнього мундіалю збірні Польщі та Швеції, переможець ЧС-2021 збірна Данії, півфіналісти ЧЄ-2022 французи та іспанці та збірна Норвегії, яка на Євро-2022 посіла п'яте місце.