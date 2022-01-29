Збірна України не зуміла отримати пряму путівку на чемпіонат світу. Відтак пробиватиметься наша команда через плей-офф.

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Українці в першому раунді відбірного плей-офф зустрінеться зі збірною Фінляндії. Матчі пройдуть 16-17 березня на майданчику "синьо-жовтих" та 19-20 березня – на майданчику фінів.

Переможець протистояння Україна/Фінляндія вийде до 2-го раунду плей-офф, де зіграє за вихід на чемпіонат світу проти збірної Хорватії. Матчі відбудуться 13-14 квітня та 16-17 квітня.

Переможці дев'яти пар другого раунду відбірного плей-офф вийдуть на чемпіонат світу.

Також учасниками ЧС-2023 стануть ще шість європейських збірних – господарі майбутнього мундіалю збірні Польщі та Швеції, переможець ЧС-2021 збірна Данії, півфіналісти ЧЄ-2022 французи та іспанці та збірна Норвегії, яка на Євро-2022 посіла п'яте місце.