Сборная Украины не сумела получить прямую путевку на чемпионат мира. Поэтому будет пробиваться наша команда через плей-офф.

Напомним Сборная Украины уволила главного тренера после провала на гандбольном Евро-2022

Украинцы в первом раунде отборочного плей-офф встретятся со сборной Финляндии. Матчи пройдут 16 – 17 марта на площадке "сине-желтых" и 19 – 20 марта – на площадке финнов.

Победитель противостояния Украина / Финляндия выйдет во 2-й раунд плей-офф, где сыграет за выход на чемпионат мира против сборной Хорватии. Матчи состоятся 13 – 14 апреля и 16 – 17 апреля.

Победители девяти пар второго раунда отборочного плей-офф выйдут на чемпионат мира.

Также участниками ЧМ-2023 станут еще шесть европейских сборных – хозяева будущего мундиаля сборные Польши и Швеции, победитель ЧМ-2021 сборная Дании, полуфиналисты ЧЕ-2022 французы и испанцы и сборная Норвегии, которая на Евро-2022 заняла пятое место.