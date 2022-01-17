Збірна України з гандболу достроково вилетіла з чемпіонату Європи

У понеділок, 17 січня, на чемпіонаті Європи із гандболу серед чоловічих команд збірна України провела третій поєдинок. Україна поступилася збірній Хорватії з рахунком 25:38.

Україна – Хорватія 25:38 (13:18)

До слова Галичанка на відмові суперників вийшла в 1/4 фіналу Єврокубку

Після першого тайму українська збірна поступалася віцечемпіонам Європи 5 м'ячів. Дмитро Артеменко забив 4 голи. Антон Терехов відбив 3 кидки з 7.

У другому таймі хорватські гандболісти збільшили відрив до 8 м'ячів. Цьому сприяли вилучення в українській команді. Так, на 35 хвилині на дві хвилин був видалений Ілля Близнюк, А на 47-й – Іван Мартинович.