Україна – Хорватія 25:38 (13:18)
До слова Галичанка на відмові суперників вийшла в 1/4 фіналу Єврокубку
Після першого тайму українська збірна поступалася віцечемпіонам Європи 5 м'ячів. Дмитро Артеменко забив 4 голи. Антон Терехов відбив 3 кидки з 7.
У другому таймі хорватські гандболісти збільшили відрив до 8 м'ячів. Цьому сприяли вилучення в українській команді. Так, на 35 хвилині на дві хвилин був видалений Ілля Близнюк, А на 47-й – Іван Мартинович.
- Після двох поразок від збірних Сербії та Франції збірна України зберігала лише примарні шанси на вихід у другий груповий етап. Для успіху українцям потрібно було обігравати Хорватію з різницею у 13 м'ячів, що було вкрай малоймовірним.
- Хорватія традиційно входить до когорти найсильніших збірних Європи. На минулому європейському форумі у 2020 році збірна Хорватії посіла друге місце, поступившись у фіналі іспанцям.