Збірна України з футболу прибуває в Бориспіль: дивіться онлайн-трансляцію
4 липня 2021 , 15:52Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна України з футболу завершила свої ігри на Євро-2020, вперше у своїй історії увійшовши у чвертьфінал турніру. Гравці прибудуть в Україну з Рима вже сьогодні, 4 липня.
Українська асоціація футболу запросили всіх охочих на дах паркінгу терміналу D в аеропорті Борисполя. Туди можна потрапити з естакади третього поверху.
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Журналісти та вболівальники мають можливість першими наживо зустріти футболістів і тренерський штаб в аеропорту. Водночас на ютубі 24 каналу можна переглянути онлайн-трансляцію.
Зустрічаємо збірну України з футболу: дивіться онлайн-трансляцію
Коротко про гру футбольної збірної на Євро-2020
- Українська збірна з футболу вперше в історії потрапила до вісімки найкращих команд Європи.
- Команда героїчно подолала 1/8 фіналу після перемоги над Швецією.
- Водночас на шляху до 1/4 фіналу команду України зупинила збірна Англії.
- Головний наставник збірної України Андрій Шевченко подякував збірній за роботу та вболівальникам за підтримку.