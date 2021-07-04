Збірна України з футболу прибуває в Бориспіль: дивіться онлайн-трансляцію

Збірна України з футболу завершила свої ігри на Євро-2020, вперше у своїй історії увійшовши у чвертьфінал турніру. Гравці прибудуть в Україну з Рима вже сьогодні, 4 липня.

Українська асоціація футболу запросили всіх охочих на дах паркінгу терміналу D в аеропорті Борисполя. Туди можна потрапити з естакади третього поверху.

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Журналісти та вболівальники мають можливість першими наживо зустріти футболістів і тренерський штаб в аеропорту. Водночас на ютубі 24 каналу можна переглянути онлайн-трансляцію.

Зустрічаємо збірну України з футболу: дивіться онлайн-трансляцію

Коротко про гру футбольної збірної на Євро-2020