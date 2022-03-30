Два варіанти підготовки до гри з Шотландією

Напад Росії на Україну кардинально змінив життя українців. Виключенням не став світ спорту. Наприкінці березня футбольна збірна повинна була позмагатись за путівку на чемпіонату світу-2022 у Катар, але все обернулось з ніг на голову.

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За інформацією "ТаТоТаке", підопічні Олександра Петракова таки можуть зібратись заради збору в умовах воєнного стану в Україні. Збір може відбутись в Ужгороді.

Також існує другий варіант – Туреччина. Але для цього футболістам потрібно отримати спеціальний дозвіл на виїзді із України. Адже під час війни чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права покидати межі країни.

Підготовка до матчу відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії може розпочатись у червні. Переможець цього поєдинку у фінал кваліфікації зійдеться з Уельсом, який у півфіналі переграв Австрію (2:1). Саме тріумфатор цієї зустрічі поїде у Катар.

Раніше тренер Шотландії зізнавався, що йому складно уявити, що матч проти України відбудеться у червні цього року.

До слова. Харківський Металіст запропонував гравцям збірної України ігрову та тренувальну практику у своєму клубі.