"Це буде важко"

Матч Шотландія – Україна мав відбутися 24 березня, але через повномасштабне вторгнення Росії ФІФА перенесла його на червень.

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Тренер шотландців дещо сумнівається у тому, що поєдинок відбудеться у червні. Він вважає, що за таких умов українцям буде не просто грати.

Якщо ви запитаєте мене, чи відбудеться ця зустріч в червні, то я відповім, що це буде важко. Якщо говорити чесно про нинішню ситуацію, то важко уявити подібне,

– сказав наставник збірної Шотландії.

"Це ж не просто матч. Вони повинні зібратися, провести тренувальний збір, щоб підготуватися до такої важливої ​​гри. Андрій Шевченко, якого я знаю ще з Челсі, дуже добре розповів про цю ситуацію і сказав, що вони хотіли б переможець визначився на футбольному полі.

Але враховуючи ситуацію, що склалася, я думаю, що їм потрібно дати якомога більше часу, щоб спробувати зробити цей матч можливим", – зазначив фахівець.

"Ми сподіваємось і молимося, щоб ситуація покращилася"

Наші суперники сподіваються, що ситуація найближчим часом вирішиться, і українці зможуть гідно виступити.

"Це просто жахлива ситуація. Чим раніше ми дізнаємося, що гратимемо проти України в Шотландії, тим краще, тому що це означатиме, що війна закінчилася. Тоді всі ми спробуємо рухатися вперед.

Ми сподіваємось і молимося, щоб ситуація покращилася, щоб матч відбувся. Але ми повинні керуватися правила ФІФА та УЄФА і, перш за все, ситуацією в Україні", – додав Кларк.