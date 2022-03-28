Красніков про збори Металіста

Віцепрезидент харківського Металіста Євген Красніков розповів про існування клубу під час війни в Україні. Команда продовжує тренуватись у Туреччині.

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За словами Краснікова, усі фінанси за проживання, харчування, весь побут команди, як і забезпечення людей, які зараз перебувають на стадіоні в Харкові взяв на себе Олександр Ярославський.

Першоліговий Металіст не сидить без справи, а продовжує грати товариські спаринги з іноземними командами.

Ми переїхали в менш дорогий готель, але умови прекрасні. Легіонерів тимчасово відпустили – на правах оренди з перспективою повернення, але команда регулярно тренується та проводить спаринги із хорошими суперниками – обіграли фінський ХІК, турецький Башакшехір. Загалом у нас все за планом,

– сказав віцепрезидент харків'ян.

Красніков додав, що харківський клуб готовий прийняти у своєму таборі гравців збірної України разом із їхніми сім'ями.

Відзначимо що у матчі проти Істанбула за харківський клуб зіграв Ярослав Ракіцький, який після розірвання контракту з російським Зенітом, перебуває без команди. Поєдинок проти турків закінчився перемогою Металіста – 1:2. Дубль у складі українського клубу оформив нападник Руслан Фомін.