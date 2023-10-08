Третя втрата команди Реброва: в збірну терміново викликали голкіпера Шахтаря

Чергові кадрові проблеми виникли у національній збірній України. Через проблеми зі здоров'ям тренувальний збір пропустить голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін.

8 жовтня національна збірна України розпочали підготовку до матчів відбору Євро-2024. На жаль, не всі футболісти, на яких розраховував тренерський штаб Сергія Реброва, допоможуть команді.

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Головний біль Реброва

Поповнив список травмованих Андрій Лунін. У голкіпера мадридського Реала виникли проблеми зі спиною, через які він не зможе взяти участь в зборі.

Через такий фарс-мажор до збірної був терміново викликаний воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник. 24-річний футболіст найближчим часом приєднається до команди Реброва.

Зазначимо, що у неділю, 8 жовтня, збірна України розпочне підготовку до матчів кваліфікації Євро-2024. До Праги на збір вже прибули п’ять динамівців, адміністративний та медичний штаб. Впродовж дня очікується приїзд збірників з інших клубів.

Нагадаємо, що в складі збірної України вже відбулися вимушені зміни. Раніше через травми вибули Віктор Циганков та Андрій Ярмоленко. Їхні місця зайняли Олександр Піхальонок та Назарій Русин. Також довикликаний був захисник Дніпра-1 Олександр Сваток.

Збірна України 14 жовтня зіграє номінально домашній матч кваліфікації Євро-2024 із Північною Македонією. А 17 жовтня "синьо-жовті" зіграють проти Мальти.