Тренерський штаб північних македонців викликав на жовтневі матчі 25 футболістів. Серед них є гравець, який виступає у російському чемпіонаті.

До теми Північна Македонія оголосила заявку на матч проти України у відборі на Євро-2024

Дивний вибір

Мова йде про 21-річного лівого захисника Бояна Дімоскі, який із липня 2023 року грає за російський друголіговий Акрон із Тольятті.

У поточному сезоні прихильник ворожого футболу провів 10 матчів, у яких віддав два асисти. Клуб Дімоскі після 10 турів йде на 7-му місці у турнірній таблиці першості ФНЛ.

Головний тренер збірної Північної Македонії не боїться зіпсувати собі футбольну репутацію у Європі, викликавши футболіста із країни, яка влаштувала повномасштабне вторгнення в Україну.

Однак про що можна говорити, якщо український наставник Олександр Петраков вже регулярно викликає у національну команду Вірменії гравців, які виступають у Росії.

Відзначимо, що Україна вже зустрічалась із Північною Македонією у відборі на Євро-2024. Поєдинок 3-го туру закінчився вольовою перемогою українців 2:3. Тоді за "синьо-жовтих" забивали Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков.

Останній вже точно не зіграє у жовтневих матчах за українську збірну через травму, яку отримав у поєдинку Жирона – Реал (0:3).

У минулій зустрічі Дімоскі, який грає у Росії, провів весь поєдинок на лаві запасних північних македонців.

Зверніть увагу! Початок зустрічі Україна – Північна Македонія 14 жовтня о 16:00 (з Києвом) у чеській Празі. Перед цим матчем в активі обох збірних по 7 балів та відповідно третє та четверте місця у групі.

Окрім матчу проти України північні македонці проведуть товариську гру проти Вірменії, яку очолює українець Петраков (17 жовтня).