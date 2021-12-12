Збірна України з фристайлу завоювала другу "бронзу" на етапі Кубка світу
Джерело:24 канал
У фінській Руці Україна вдруге поспіль здобула медаль у команді на рівні Кубка світу з фристайлу. Українці вибороли бронзову нагороду.
Друга "бронза" в історії країни
На першому етапі Кубка світу з лижної акробатики збірна України здобула "бронзу" у змаганнях серед змішаних команд у складі Анастасії Новосад, Дмитра Котовського та олімпійського чемпіона Олександра Абраменка.
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На другому етапі у такому ж складі українці знову опинилися на п'єдесталі посади. Вони здобули другу "бронзу".
У змаганнях за сумою трьох стрибків визначалися чотири найкращі збірні, які проходили у фінал, де розігрувалися медалі. У фіналі всі бали обнулялися.
Українці поступилися команді з Китаю, яка опинилася на першій сходинці п'єдесталу. Та збірній США, яка виборола срібну нагороду.
- Для України це друга поспіль медаль Кубка світу у команді. І друга загалом на цьому рівні в історії країни. До цього найкращим результатом українців було 8 місце на етапі в Китаї в грудні 2019 року
- Також Анастасія Новосад здобувала у Руці "золото", а Ольга Полюк – бронзову нагороду. Для обох це перші нагороди в особистих змаганнях на кубку світу. Вперше в історії одразу дві українки завоювали медалі на етапі Кубка світу з лижної акробатики.