Перша медаль для України

Фіналісти в міксті визначалися за сумою виступів трьох спортсменів. Новосад набрала 85,36 бала, Котовський – 88,05, Абраменко – 118,14.

Для Новосад та Котовського це перша у кар'єрі медаль Кубку світу. Абраменко вже перемагав на кубку світу. Також в його активі перемога на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані. Тоді ця медаль стала єдиною для України на змаганнях.

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Це перша нагорода для збірної України в міксті.

Також відзначимо, що змагання змішаних команд у лижній акробатиці дебютують на Олімпійських іграх у Пекіні-2022.

Ще до цього в індивідуальних стартах Анастасія Новосад посіла 4 місце, а серед чоловіків у топ-15 потрапили дебютант кубка світу Максим Кузнєцов (9 позиція), Микола Пуздерко (11 місце) та Олександр Абраменко (13 місце).