В італійському Мілані відбувся чвертьфінальний поєдинок чемпіонату світу з фехтування, в якому зустрічалися команди України та США. Нашу команду представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова, пише 24 Канал.

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У першій половині поєдинку українки поступалися американкам. Проте наші шаблістки зуміли відіграти дев'ять ударів різниці та вирвати перемогу – 45:44.

Долю путівки вирішив останній удар лідерки збірної України Ольги Харлан.

Відео останнього удару Харлан

У півфіналі на підопічних Євгенія Стаценка та Андреа Теренціо чекає зустріч з француженками. Поєдинок розпочнеться о 13:00.

В іншому півфіналі зустрінуться команди Угорщини та Південної Кореї.

Нагадаємо, що у 1/8 фіналі українські шаблістки перемогли фавориток турніру команду Італії.