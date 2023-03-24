Тренувань у нас було дуже мало, – Ротань лаконічно оцінив перемогу України над Брентфордом

Збірна України провела перший матч під керівництвом Руслана Ротаня. "Синьо-жовті" впевнено обіграли резервістів англійського Брентфорда.

Голи Олександра Сватка та Георгія Судакова принесли команді Руслана Ротаня перемогу у контрольному спарингу з рахунком 2:0. Після поєдинку виконувач обов'язків головного тренера коротко поділився враженнями від матчу проти "бджіл".

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Ротань: Важливо проводити такі матчі, де ми можемо відчути впевненість

Руслан Петрович розпочав із бідкань про мізерний тренувальний процес у підготовці до важливого поєдинку проти Англії. Однак Ротань похвалив свою команду за поєдинок проти Брентфорда.

Новий тренер "синьо-жовтих" розповів, що сказав своїй команді у роздягальні.

За цей період часу тренувань у нас було дуже мало. Важливо проводити такі матчі, де ми можемо відчути впевненість. Вважаю, хлопці провели добру гру, професіонально поставились до неї. Я сказав їм, що у неділю буде на 300% складніша гра у плані стадіону, мотивації від збірної Англії, самовіддачі, гри один в один. Англія цим славиться,

– наголосив Ротань.

Вже 26 березня на підопічних Ротаня чекає стартовий матч кваліфікації на Євро-2024 проти Англії. Поєдинок розпочнеться о 19:00 (за Києвом). Зустріч розсудить нідерландська бригада арбітрів. Це буде друга зустріч для англійців, які на старті обіграли "скуадро адзурру" 1:2.

Очікується, що Ротань буде тренером української збірної лише на цей матч проти Англії. УАФ сподівається, що влітку національну команду очолить Сергій Ребров, який має чинний контракт із Аль-Айном до кінця поточного сезону.

Втрати обох збірних