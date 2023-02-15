Міжнародна асоціація боксу (IBA) дозволила атлетам з Росії та Білорусі виступати на турнірах організації під державними прапорами. Це і не дивно, враховуючи те, що асоціацію очолює росіянин Умар Кремльов, а спонсором змагань виступає сумнозвістна компанія "Газпром".

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Ганьба Міжнародної асоціації боксу

Таке невігластво не стали терпіти Чехія, Канада та Швеція, які оголосили бойкот жіночому та чоловічому чемпіонатам світу з боксу. Велика Британія планує пропустити лише жіночий турнір, а щодо участі на чоловічому рішення планують ухвалити найближчим часом.

Ці країни приєдналися до Сполучених Штатів та Ірландії, які першими вирішили бойкотувати змагання.

Президент чеської асоціації боксу Марек Шиманек пояснив, що їх спонукало піти на такий рішучий крок.

У нас та сама позиція, як і до цього. Це нас турбує. Це неправильно. Асоціація, яку очолює росіянин з дуже тісними взаємозв'язками з Путіним, а за все платить "Газпром". Проблема у тому, що деякі країни дозволяють себе підкуповувати,

– приводить слова Шиманека Radiožurnál Sport.

Такої ж думки дотримується президент асоціації боксу Канади Раян О'Ши.

Враховуючи тривалу корупцію в IBA, ми маємо серйозні занепокоєння через ризик, який оточує наш спорт, а також його майбутнє на Олімпійських іграх. Ми розуміємо, як це рішення вплине на боксерів нашої збірної, і працюємо разом з нашими партнерами, щоб знайти адекватну заміну турніру, щоб продовжити розвиток наших боксерів як перед Панамериканськими іграми, так і перед Олімпіадою у Парижі,

– заявив президент асоціації боксу Канади.

Додамо, що до коаліції можуть приєднатися Фінляндія і Швеція, які оголосили наміри бойкотувати змагання за участю росіян.

Зазначимо, що обидва чемпіонати світу з боксу відбудуться навесні: жіночий – з 15 по 26 березня у Нью-Делі, чоловічий – з 1 по 14 травня у Ташкенті.