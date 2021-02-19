Збірна України з біатлону оголосила несподіваний склад на вирішальні гонки ЧС-2021

У словенській Поклюці завершується чемпіонат світу з біатлону-2021. У суботу, 20 лютого, пройдуть чоловіча та жіноча естафета. Саме в цих гонках Україна розраховує на першу медаль світової першості.

Головний тренер української збірної Юрай Санітра назвав склад на естафети. Не обійшлося без несподіванок.

До теми Чемпіонат світу з біатлону-2021: медальний залік

Поза заявкою на естафети залишилися – Валентина Семеренко у жінок та Артем Тищенко у чоловіків. Також обидві наші збірні виступлять у "четвірках", які не бігли у цьому сезоні.

Склад жіночої команди

Анастасія Меркушина

Юлія Джима

Дар'я Блашко

Олена Підгрушна

Анастасія Меркушина, яка пропустила майже всі етапи Кубка світу, вперше візьме участь в естафеті у цьому сезоні. Дар'я Блашко вперше в кар'єрі змагатиметься в естафеті на чемпіонаті світу.

Склад чоловічої команди

Богдан Цимбал

Дмитро Підручний

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цимбал проведе тільки другу естафету у цьому сезоні. Фінішером команди втретє у цьому сезоні буде Антон Дудченко. Підручний та Прима бігтимуть 2 та 3 етап.

Юрай Санітра пояснив, що сформував склад чоловічої команди таким чином, щоб Україна була в боротьбі до останнього етапу.

Збірна України досі не здобула жодної медалі на чемпіонаті світу. Найкращий результат наша збірна продемонструвала в змішаній естафеті та сінгл-міксті. Обидві гонки Україна завершила на 4 місці.



Календар ЧС-2021 / Інфографіка Спорт 24