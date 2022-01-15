Курйозний старт Норвегії та Швеції

Збірна України з оптимізмом підходила до естафети. По-перше, відразу четверо українців фінішували у заліковій зоні у спринті. По-друге, далеко не всі збірні виставили основні склади, що давало шанси "синьо-жовтим" поборотися за високі позиції.

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На першому етапі Артем Прима використав два запасні патрони під час "стійки". Через це Україна програвала лідерам близько 20-и секунд, що не критично для цієї фази гонки. Попереду всіх були збірні США, Італії, Росії та Білорусі.

Справжніми невдахами першого етапу стали шведи та норвежці. Швед Пеппе Фемлінґ стріляв по мішенях норвежця Філіпа Ф'єльда Андерсена. Через це Норвегія втратила багато часу й на другому етапі програвала 3 хвилини.

Потужний етап Підручного

Капітан збірної України Дмитро Підручний на другому етапі повернув нашу команду в контактну боротьбу за нагороди естафети.

Ззавдяки швидкій роботі на лижах і вдалій стрільбі Дмитро вивів Україну на друге місце. На дистанції Підручний "з'їв" потужного француза Емільєна Жаклена.

У лідерах гонки надалі була збірна Італії, відрив якої складав всього 7 секунд.

Боротьба за медалі

Після третього етапу боротьбу за медалі вели 5 збірних. Спершу Білорусь і Росія втекли вперед та розігрували "золото". У групі за "бронзу" боролися Німеччина, Україна, Франція.

Богдан Цимбал з одним запасним патроном четвертим передав естафету Антону Дудченку. Від першого місця Україні відділяли 45 секунд та 15 від Німеччини, яка була третьою.

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На останньому етапі збірна Росії не залишила шансів суперникам і виграла естафету. У боротьбі за "срібло" Німеччина обійшла Білорусь, якій дісталася "бронза".

Українець Антон Дудченко вів боротьбу проти сильних італійця Лукаса Хоффера та француза Кантена Фійон-Має. З двома запасними патронами Антон програв іменитим суперника. Україна посіла шосту сходинку.

Результати чоловічої естафети

1. Росія (0+4) 1:11:06.1

2. Німеччина (0+2) +7.0

3. Білорусь (0+6) +23.0

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6. Україна (0+6) +1:44.9