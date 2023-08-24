Нова проблема для Реброва: Ярмоленко не допоможе збірній у найближчих матчах, – ЗМІ

Капітан національної команди України Андрій Ярмоленко через травму не зіграв у матчі з Бешикташем. Через ушкодження досвідчений вінгер ризикує пропустити поєдинки відбору Євро-2024.

Київське Динамо в неймовірній перестрілці поступилося турецькому Бешикташу (2:3). "Біло-сині" протистояли турецькій команді без свого лідера Андрія Ярмоленка, який напередодні травмувався.

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Головний біль Реброва

33-річний вінгер відчув м'язовий дискомфорт ще під час матчу з Чорноморцем. А потім ускладнив пошкодження на тренуванні.

За інформацією джерела, лікування та відновлення триватиме два тижні. Це ставить під сумнів участь Ярмоленка у матчі-відповіді проти Бешикташу, а також у двох найближчих поєдинках збірної України: проти Англії (9 вересня) та Італії (12 вересня).

Нагадаємо, що тренерський штаб Сергія Реброва вже визначився зі списком футболістів на найближчі матчі кваліфікації Євро-2024. У переліку не знайшлося місця новоспеченому гравцю Дженоа Руслану Маліновському. Головний тренер "синьо-жовтих" вже відреагував на травму Ярмоленка та довикликав у табір збірної динамівця Олександра Караваєва.