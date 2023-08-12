Італія прийме Україну в рамках відбору на Євро-2024. Уже стартував продаж квитків для фанатів головної команди країни.
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"Синьо-жовта" команда продовжить свій складний шлях кваліфікації на головний континентальний турнір. Одним із надважливих факторів успіху будь-якого колективу, звичайно ж, є їхні вболівальники, який команди хочуть бачити на кожній грі. На збірну України чекає матч 6-го туру відбору до Євро-2024, в якому вона готсюватиме у збірної Італії.
Українська асоціація футболу повідомила, що стартував продавж квитків на дану зустріч, яка відбудеться 12-го вересня, о 21:45 за київським часом, на стадіоні "Сан-Сіро". Для вболівальників "синьо-жовтої" команди буде виділено декілька секторів (301-308 та 311-318). Вартість квитків, які можна придбати за посиланням, становить 12 євро, що приблизно становить 480 гривень.
Нагадаємо, що після трьох зіграних матчів "синьо-жовті" посідають другу сходинку турнірної таблиці (безкомпромісна поразка від Англії (2:0), неймовірна перемога над Північною Македонією (2:3) та Мальтою із мінімальним рахунком 1:0). Італійці у свою чергу зіграли всього 2 матчі в групі, (поступилися Англії 1:2 та здолали Мальту 0:2) займаючи третю сходинку у квінтеті із трьома балами в активі.
Розклад матчів збірної України
- Україна – Англія, 9-е вересня, о 19:00.
- Італія – Україна, 12-е вересня, о 21:45.
- Україна – Північна Македонія, 14-е жовтня, о 16:00.
- Мальта – Україна, 17-е жовтня, о 21:45.
- Україна – Україна, 20-е листопада, о 21:45.