Збірна України U-17 пролетіла повз Євро-2022, поступившись у ключовій грі Італії
У вівторок, 26 квітня, збірна України U-17 зіграла проти Італії у груповому раунді відбору чемпіонату Європи-2022. На жаль, "синьо-жовті" пограли у ключовому матчі.
Україна – Італія 1:3
Голи: Балаба, 90+4 – Вакка, 28, Ді Маджіо, 59, Липані, 74
Італійці пішли на перерву з мінімальною перевагою у рахунку – 0:1. Єдиний гол у середині першого тайму забив Вакка, повідомляє 24 канал.
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Після відпочинку м'яч вдруге побував у сітці воріт України після удару Ді Маджіо – 0:2.
Відзначимо, що перед другим пропущеним голом українці самі собі ускладнили життя. Янович побачив перед собою червону картку, залишивши команду у меншості.
Вже через три хвилини "синьо-жовті" мали чудовий шанс скоротити відставання. Але Кремчанин не реалізував пенальті.
Натомість італійці забили втретє. М'яч в актив собі додав Липані – 0:3.
Гол престижу українські футболісти таки забили. Балаба на четвертій компенсованій хвилині розмочив нуль на табло під словом Україна на табло. У підсумку – 1:3 перемога Італії.
- Україна з 3 очками посіла третє місце. На жаль, "синьо-жовтим" не вдалось відібратись на Євро-2022.
- Італія показала 100-відсотковий показник – 3 перемоги у трьох матчах. Польща з 6 пунктами йде другою у групі 6. Аутсайдером із бубликом в активі стало Косово.