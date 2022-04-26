Збірна України U-17 пролетіла повз Євро-2022, поступившись у ключовій грі Італії

У вівторок, 26 квітня, збірна України U-17 зіграла проти Італії у груповому раунді відбору чемпіонату Європи-2022. На жаль, "синьо-жовті" пограли у ключовому матчі.

Україна – Італія 1:3

Голи: Балаба, 90+4 – Вакка, 28, Ді Маджіо, 59, Липані, 74

Італійці пішли на перерву з мінімальною перевагою у рахунку – 0:1. Єдиний гол у середині першого тайму забив Вакка, повідомляє 24 канал.

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Після відпочинку м'яч вдруге побував у сітці воріт України після удару Ді Маджіо – 0:2.

Відзначимо, що перед другим пропущеним голом українці самі собі ускладнили життя. Янович побачив перед собою червону картку, залишивши команду у меншості.

Вже через три хвилини "синьо-жовті" мали чудовий шанс скоротити відставання. Але Кремчанин не реалізував пенальті.

Натомість італійці забили втретє. М'яч в актив собі додав Липані – 0:3.

Гол престижу українські футболісти таки забили. Балаба на четвертій компенсованій хвилині розмочив нуль на табло під словом Україна на табло. У підсумку – 1:3 перемога Італії.