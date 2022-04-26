Украина – Италия 1:3
Голы: Балаба, 90+4 – Вакка, 28, Ди Маджио, 59, Липани, 74
Итальянцы ушли на перерыв с минимальным преимуществом в счете – 0:1. Единственный гол в середине первого тайма забил Вакка, сообщает 24 канал.
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После отдыха мяч во второй раз побывал в сетке ворот Украины после удара Ди Маджио – 0:2.
Отметим, что перед вторым пропущенным голом украинцы сами усложнили жизнь. Янович увидел перед собой красную карточку, оставив команду в меньшинстве.
Уже через три минуты "сине-желтые" имели отличный шанс сократить отставание. Но Кремчанин не реализовал пенальти.
Зато итальянцы забили в третий раз. Мяч в актив добавил Липани – 0:3.
Гол престижа украинские футболисты забили. Балаба на четвертой компенсированной минуте размочил ноль на табло под словом Украина на табло. В итоге – 1:3 победа Италии.
- Украина с 3 очками заняла третье место. К сожалению, "сине-желтым" не удалось отобраться на Евро-2022.
- Италия показала 100-процентный показатель – 3 победы в трех матчах. Польша с 6 пунктами идет второй в группе 6. Аутсайдером с баранкой в активе стало Косово.