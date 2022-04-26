Зміни у графіку матчі

На жаль, через війну підопічні Руслана Ротаня не зможуть провести свої домашні поєдинки в Україні. Ці матчі відбудуться у сусідній Молдові, де напередодні "синьо-жовті" проведуть підготовчий збір.

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Календар матчі молодіжної збірної України

1 червня. Фарерські острови - Україна

5 червня. Україна - Північна Македонія

9 червня. Україна - Франція

12 червня. Вірменія – Україна

Ситуація України у групі

Наразі українська національна команда зіграла 6 матчів, у яких здобула 4 перемоги, розписала одну мирову та зазнала однієї поразки. Із таким результатом Україна розташовується на другій позиції у групі Н. Лідером є Франція, яка випереджає "синьо-жовтих" на 6 пунктів – 19 проти 13-ти в українців.

Третіми йдуть серби, маючи у своєму активі 11 балів. Групу замикає Вірменія – 3 очки.

До слова. На Євро-2023 вийдуть переможці груп, одна найкраща збірна, яка посіла друге місце, та ще 8 команд будуть боротись за путівку у плей-офф.