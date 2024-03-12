Не помітили суперників: Збірна України U-17 офіційно вийшла у фінальну частину Євро-2024

Команда Юрія Мороза насухо обіграла всіх трьох опонентів по групі еліт-раунду. Збірна України U-17 всьоме в історії прийме участь у чемпіонаті Європи своєї вікової категорії.

Україна U-17 – Словаччина U-17 3:0

Голи: Степанок, 41, 68, Редушко, 45.

Збірна України U-17 провела останній матч кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Команда Юрія Мороза не без проблем потрапила в еліт-раунд, де опинилась в одній групі з Грецією, Швейцарією та Словаччиною, пише 24 канал.

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Пройшлись катком по еліт-раунду

На Євро потрапляють переможці квартетів, а також 7 з 8-ми найкращих других місць. У перших двох турах "синьо-жовті" без проблем здолали греків та швейцарців, що майже гарантувало Україні вихід на турнір.

Для оформлення першого місця в останньому турі нашій команді достатньо було не програти Словаччині. Втім і сусіди не стали на заваді українцям на шляху до турніру.

Підопічні Мороза розгромили суперника з рахунком 3:0. Дублем відзначився гравець академії Баєра Артем Степанов, ще гол на рахунку Богдана Редушка з Динамо.

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Україна на Євро U-17

Для команди U-17 це перший вихід на Євро з 2017 року. Раніше наша команда шість разів грала у фінальній частині цього турніру, але жодного разу не виходила з групи. Сам чемпіонат Європи-2024 U-17 пройде на Кіпрі з 20 травня по 5 червня цього року.

16 команд будуть розподілені по чотирьох групах, звідки по дві найкращі пройдуть у чвертьфінал. Поки що лише Кіпр та Україна гарантували собі місце у фінальній частині, решта команд визначаться в кінці березня. Жеребкування пройде 3 квітня.