Украина U-17 – Словакия U-17 3:0

Голы: Степанок, 41, 68, Редушко, 45.

Сборная Украины U-17 провела последний матч квалификации на чемпионат Европы-2024. Команда Юрия Мороза не без проблем попала в элит-раунд, где оказалась в одной группе с Грецией, Швейцарией и Словакией, пишет 24 канал.

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Прошлись катком по элит-раунду

На Евро попадают победители квартетов, а также 7 из 8-ми лучших вторых мест. В первых двух турах "сине-желтые" без проблем одолели греков и швейцарцев, что почти гарантировало Украине выход на турнир.

Для оформления первого места в последнем туре нашей команде достаточно было не проиграть Словакии. Впрочем и соседи не стали помехой украинцам на пути к турниру.

Подопечные Мороза разгромили соперника со счетом 3:0. Дублем отметился игрок академии Байера Артем Степанов, еще гол на счету Богдана Редушко из Динамо.

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Украина на Евро U-17

Для команды U-17 это первый выход на Евро с 2017 года. Ранее наша команда шесть раз играла в финальной части этого турнира, но ни разу не выходила из группы. Сам чемпионат Европы-2024 U-17 пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня этого года.

16 команд будут распределены по четырем группам, откуда по две лучшие пройдут в четвертьфинал. Пока что только Кипр и Украина гарантировали себе место в финальной части, остальные команды определятся в конце марта. Жеребьевка пройдет 3 апреля.