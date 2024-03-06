Унаї Мельгоса викликав до розташування національної команди 24-х футболістів. Серед них виявилось троє легіонерів – Ярмолюк, Хлань та Варфоломєєв. Другий нещодавно відзначився за системою "гол плюс пас" у Польщі.

Варте уваги Син Шевченка отримав дебютний виклик у збірну України: хто потрапив у заявку на еліт-раунд Євро

Заявка "молодіжки" України U-21

Воротарі: Павло Ісенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

Павло Ісенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Дніпро-1). Захисники: Ілля Крупський (Ворскла), Костянтин Вівчаренко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва – Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).

Ілля Крупський (Ворскла), Костянтин Вівчаренко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва – Рух), Володимир Салюк (Чорноморець). Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Євген Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (обидва – Динамо), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва – Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Максим Хлань (Лехія, Польща), Борис Крушинський (Полісся), Ілля Квасниця (Рух), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Брагару (Чорноморець).

Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Євген Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (обидва – Динамо), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва – Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Максим Хлань (Лехія, Польща), Борис Крушинський (Полісся), Ілля Квасниця (Рух), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Брагару (Чорноморець). Нападники: Ігор Горбач (Зоря), Ігор Краснопір (Оболонь).





Заявка "молодіжки" України на березневі матчі / Фото УАФ

У березні підопічні Мельгоси проведуть товариську зустріч проти Марокко U-23, яка відбудеться 22 березня. Початок матчу у Туреччині о 20:00 за Києвом.

Після чого "синьо-жовті" зіграють проти однолітків із Азербайджану у відборі на молодіжне Євро. Поєдинок відбудеться у Баку. Стартовий свисток пролунає о 14:00 (за київським часом).

Пригадаємо. Після 5-ти турів Україна одноосібно очолює групу, набравши 15 балів. У другої Англії в активі 12 очок. Трійку лідерів замикає Сербія – 9 пунктів. По три бали в Азербайджану, Люксембургу та Північної Ірландії.