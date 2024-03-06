Унаї Мельгоса викликав до розташування національної команди 24-х футболістів. Серед них виявилось троє легіонерів – Ярмолюк, Хлань та Варфоломєєв. Другий нещодавно відзначився за системою "гол плюс пас" у Польщі.
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Заявка "молодіжки" України U-21
- Воротарі: Павло Ісенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо), Яків Кінарейкін (Дніпро-1).
- Захисники: Ілля Крупський (Ворскла), Костянтин Вівчаренко (Динамо), Арсеній Батагов (Зоря), Артем Смоляков (Полісся), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва – Рух), Володимир Салюк (Чорноморець).
- Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Євген Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (обидва – Динамо), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва – Дніпро-1), Олександр Яцик (Зоря), Максим Хлань (Лехія, Польща), Борис Крушинський (Полісся), Ілля Квасниця (Рух), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Брагару (Чорноморець).
- Нападники: Ігор Горбач (Зоря), Ігор Краснопір (Оболонь).
Заявка "молодіжки" України на березневі матчі / Фото УАФ
У березні підопічні Мельгоси проведуть товариську зустріч проти Марокко U-23, яка відбудеться 22 березня. Початок матчу у Туреччині о 20:00 за Києвом.
Після чого "синьо-жовті" зіграють проти однолітків із Азербайджану у відборі на молодіжне Євро. Поєдинок відбудеться у Баку. Стартовий свисток пролунає о 14:00 (за київським часом).