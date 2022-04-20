Збірна України U-17 стартувала з перемоги у відборі на Євро-2022

Футболісти юнацької збірної України U17 розпочали з перемоги виступи в еліт-раунді кваліфікації Євро-2022, що відбувається в Італії. У першому матчі українці перемогли команду з Косово.

Косово U17 – Україна U17 0:2

Голи: Кремчанін, 75, Гусєв, 90+1

Матчі еліт-раунду відбору за участі України U-17 мали відбутися ще у березні. Проте через повномасштабне вторгнення Росії на територію України ці поєдинки були перенесені на квітень, пише 24 канал.

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У першому поєдинку українці зіграли проти команди Косово. Він закінчився для нашої команди перемогою – 2:0.

У першому таймі жодній з команд не вдалося відкрити рахунок. Наша збірна мала більше шансів вийти вперед на початку поєдинку, проте натомість ледь не пропустила гол у свої ворота. Еріон Кейтазі влучив у каркас воріт юнацької збірної України.

Українцям все ж таки вдалося забити вирішальні голи. Спершу відзначився Дмитро Кремчанін, який вийшов на поле на 75-й хвилині матчу. У компенсований час ще один гол забив Олексій Гусєв.

23 квітня українці зіграють в Колле-ді-Валь-д'Ельсі з Польщею, а 26-го – у Сієні з Італією.

Фінальний турнір Євро-2022 відбудеться з 16 травня до 1 червня в Ізраїлі.

Переможець еліт-раунду відбору у групі 6 виступатиме у квартеті А разом з Ізраїлем, Німеччиною та Люксембургом. Друга команда групи може потрапити до квартету В разом з Францією, Нідерландами та Болгарією.