Косово U17 – Украина U17 0:2

Голы: Кремчанин, 75, Гусев, 90+1

Матчи элит-раунда отбора с участием Украины U-17 должны были состояться еще в марте. Однако из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины эти поединки были перенесены на апрель, пишет 24 канал.

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В первом поединке украинцы сыграли против команды Косово. Он закончился для нашей команды победой – 2:0.

В первом тайме ни одной команде не удалось открыть счет. Наша сборная имела больше шансов выйти вперед в начале поединка, однако едва не пропустила гол в свои ворота. Эрион Кейтази поразил каркас ворот юношеской сборной Украины.

Украинцам все же удалось забить решающие голы. Сначала отличился Дмитрий Кремчанин, вышедший на поле на 75-й минуте матча. В компенсированное время еще один гол забил Алексей Гусев.

23 апреля украинцы сыграют в Колле-ди-Валь-д'Эльсе с Польшей, а 26-го – в Сиене с Италией.

Финальный турнир Евро-2022 состоится с 16 мая по 1 июня в Израиле.

Победитель элит-раунда отбора в группе 6 будет выступать в квартете А вместе с Израилем, Германией и

Люксембургом. Вторая команда группы может попасть в квартет В вместе с Францией, Нидерландами и Болгарией.