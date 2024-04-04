Цієї ночі проти 4 квітня в НХЛ відбулись п'ять матчів сезону. Особлива увага була прикута до нью-йоркського дербі, в якому зійшлись Рейнджерс та Нью-Джерсі, пише 24 канал.

До теми Дійшло до воротарів: в НХЛ влаштували дику масову бійку команда на команду – відео

Бійка на першій секунді

Втім зустріч навіть не встигла нормально розпочатись. Вже на першій же секунді після вкидання шайби хокеїсти команд влаштували масову бійку команда на команду.

За її підсумком одразу десятеро гравців отримали штрафи від судді у вигляді вилучення на 5 хвилин. Ба більше, вісім з них пізніше також отримали вилучення до кінця матчу.

Відео масової бійки між гравцями Рейнджерс та Нью-Джерсі:

Сама гра також потішила фанатів неймовірною напругою. Рейнджерс забив двічі у першому періоді, але Джерсі зробили камбек у другій третині завдяки голам від Палата, Сміта та Гішіра.

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Тим не менш, матч все одно виграли "рейнджери". В останньому періоді Какко зрівняв рахунок, а за п'ять хвилин до завершення більшість реалізував Крайдер (4:3).

Наразі Рейнджерс є лідерами Східної конференції, випереджаючи Бостон на три бали. У свою чергу Нью-Джерсі посідає 13 місце з 16-ти команд.