Збірна Німеччини втратила двох лідерів команди через позитивні тести на коронавірус

Збірна Німеччини з футболу у вересні проведе два матчі в групі Ліги націй. Однак в цих матчах не зіграють воротар Мануель Нойєр та півзахисник Леон Горецка.

Нойєр та Горецка отримали позитивний тест на коронавірус вже по прибутті до розташування збірної Німеччини. Тож після цього їх одразу ізолювали від команди. А решта гравців, тренерів та персонал збірної були змушені здати експрес-тест. Нових випадків зараження поки не виявлено.

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Через втрату Нойєра, який в збірній Німеччини є основним воротарем та капітаном команди, до збірної викликали голкіпера Олівера Бауманна.

Збірна Німеччини у вересні зіграє два матчі. 23 вересня команди прийматиме збірну Угорщини. Саме останні є лідером групи, набравши сім очок за чотири матчі. Німеччина ж має шість очок. Тож в цій грі може визначитися переможець квартету.

А вже 26 вересня Німеччина відправиться до Англії на матч.