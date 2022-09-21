Нойєр та Горецка отримали позитивний тест на коронавірус вже по прибутті до розташування збірної Німеччини. Тож після цього їх одразу ізолювали від команди. А решта гравців, тренерів та персонал збірної були змушені здати експрес-тест. Нових випадків зараження поки не виявлено.

Оце так УЄФА дала добро: президент боснійської асоціації хоче матчу з росією

Через втрату Нойєра, який в збірній Німеччини є основним воротарем та капітаном команди, до збірної викликали голкіпера Олівера Бауманна.

Збірна Німеччини у вересні зіграє два матчі. 23 вересня команди прийматиме збірну Угорщини. Саме останні є лідером групи, набравши сім очок за чотири матчі. Німеччина ж має шість очок. Тож в цій грі може визначитися переможець квартету.

А вже 26 вересня Німеччина відправиться до Англії на матч.